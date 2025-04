„Én mondjam el neki, hogy gólra játsszák?" - újpesti legenda szólt be Bartosz Grzelaknak

Ami pedig Nagy Lacit illeti, arról is panaszkodott, hogy nemigen jár a meccsekre, mert volt játékosként neki is be kell jelentkeznie, ha mérkőzésre szeretne menni, ám manapság már a stadion VIP vendégeinek nyolcvan százalékát még látásból sem ismeri. Igy szurkolásként marad a televízió, ami nem lenne túl nagy baj, ám a lilák ott is csak szenvednek. Azt mondja, szerencsés, hiszen jó egészségnek örvend, bár az elmúlt évek során több műtéten is átesett.

- Azt szoktam mondani, hogy olyan vagyok, mint a terminátor, csak néha meg kell olajozni, meg a csavarokat kell meghúzni. Talán a csapattal is ezt kellene tenni, és akkor nem szöknének el az edzőpálya irányába a lila Megyeri úti álmok...

Az Újpest vasárnap a Debrecent fogadja az NB I-ben. A lila-fehérek a hetedik helyről várják a folytatást.