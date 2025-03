Szoboszlai tanult a hibájából, ma már mindent másként csinál

Kedd este sorsdöntő meccs vár a Liverpoolra a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik együttese az idegenbeli 1-0-s siker után otthon fogadja a PSG-t a nyolcaddöntő visszavágóján. Az első találkozón a párizsi csapat végig dominált, ezért nem lehet nyugodt a Pool hazai környezetben. Szoboszlai Dominik még a meccs előtt nyilatkozott az MTI-nek.

Szoboszlai Dominik pályafutása egyik legnagyobb meccsére készül Fotó: Getty Images

A Liverpool magyar sztárja beszélt arról, mi az, amiben fejlődött egy év alatt. Mit csinál teljesen másként, mint legelső angliai szezonjában.

„Odafigyelek magamra minden téren. Óvatosabbak vagyunk a klubnál, másként csinálom a hétköznapokat. Tavaly ilyenkor már két sérülésen voltam túl, most szerencsére ezek elkerülnek. Most is motivált vagyok, de egy éve talán túlságosan is az voltam, minden meccsen játszani akartam, még a hatodik ligás ellenféllel szemben is a kupában vagy az Európa-ligában, amikor már továbbjutottunk” – idézi a Magyar Nemzet Szoboszlait.

Első szezonnak ez sok volt, a Bundesligában nem futottam annyit, mint itt az első évadban. Sok mindenben változtam az elmúlt másfél évben, többet futok, és a gondolkodásom is más lett abban a tekintetben, hogy mit akarok elérni, mik a céljaim és ehhez milyen lemondásokra van szükség.

Szoboszlai még több kupát akar



A Liverpool idén esélyes a Ligakupa mellett a bajnoki címre és a BL-ben is versenyben van. Dominik ezzel kapcsolatban elmondta, mi motiválja.

Két trófea hiányzik nagyon, a bajnoki és a BL-serleg. Ha ezek meglesznek, akkor megnyerem még egyszer

– jelentette ki Szoboszlai, aki tavalyi és idei edzőjéről is beszélt. Mint mondta, Jürgen Klopp irányítása alatt a harc és a küzdelem dominált, Arne Slot azonban mindent pontosan megtervez, és a legfontosabb, hogy mindenki betartsa a taktikai utasításokat.