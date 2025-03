Élete álmáért küzd, Premier League-focista lehet Marco Rossi felfedezettje

Tavaly októberben debütált a West Bromwich Albion kezdőcsapatában, és azóta az angol másodosztályban a feljutásért küzdő klub erősségévé nőtte ki magát Callum Styles. A 25 éves, 23-szoros magyar válogatott labdarúgó balhátvédként vált a közönség kedvencévé, edzője és szakértők is dicsérik a teljesítményét. Marco Rossi szövetségi kapitány is újra meghívta, de egy kisebb vádlisérülés miatt nem játszhatott a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozókon – klubja következő, szombati Championship-meccsén (Norwich City–Wes Brom) ellenben tovább küzdhet az álmáért.

Callum Styles a közönség egyik kedvence lett a West Bromnál / Fotó: NurPhoto

Tony Mowbray vezetőedző csapata ugyanis 38 forduló után (és még 8 körrel a szezon vége előtt) harcban van a rájátszásba jutásért: az első és a második egyből feljut a Premier League-be, a 3-6. helyezettek pedig elődöntő-döntő rendszerben mérkőznek majd meg a harmadik PL-helyért. Gera Zoltán hajdani élvonalbeli klubja éppen a hatodik pozícióból várja a hajrát. Styles eddig a Barnsley, majd kölcsönben a Millwall és a Sunderland játékosaként is az angol második vonalban szerepelt – akkor még jobbára középpályásként, ahogy a magyar válogatottban is –, de mindig is a topligába vágyott.

Styles gyerekkori álma a PL-szereplés

– Gyerekkorom óta a Premier League az álmom. Ez a végső célom a futballban. Remélhetőleg idén sikerü elérnünk. Megmutattuk, hogy képesek vagyunk tartani a lépést a másodosztály legerősebb csapataival. Hiszünk benne, hogy a legjobbak közé tartozunk – mondta Callum Styles, aki legutóbb a tavaly nyári Európa-bajnokságon játszott Szoboszlai Dominikékkel, de reményei szerint ősztől akár a PL-ben is találkozhat vele ellenfélként.

West Brom's Callum Styles grateful to Tony Mowbray for key factorhttps://t.co/FmCSVaRRE5 #Baggies — ESAlbion_star (@ESAlbion_star) March 26, 2025

A sokoldalúsága és elszánt, önfeláldozó játéka miatt kedvelt Styles amondó, sokat köszönhet Tony Mowbraynek, mert a WBA rutinos szakvezetőjének bizalma kellett ahhoz, hogy újra magára talált az utóbbi évek lejtmenete után.

– Kiváló góré, aki azt akarja, hogy magunkat adjuk. Erre a támogatásra van szükséged egy menedzsertől. Amíg keményen dolgozol, és nyilván elvégzed a kötelező feladataidat, mindezen túl mehetsz, tedd azt, amiről úgy érzed, tenned kell! Ez nem megy egyik napról a másikra, de idővel mindig jobbak leszünk. Én is minden területen fejlődhetek.

Nem vagyok tökéletes futballista, nem én vagyok Lionel Messi! De igyekszem minden szempontból fejlődni, hogy a magam és a csapat hasznára legyek

– fogalmazott Callum Styles.