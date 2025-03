„A dolgok nagyon gyorsan rosszra fordultak” – megtörte a csendet rákdiagnózisáról a teniszcsillag

A profi teniszező beszámolt a mellrákkal való küzdelméről, és most más nők figyelmét is próbálja felhívni a szűrővizsgálatok fontosságára. Egy semmiségnek számító daganat szinte az egész életét a feje tetejére állította a sportolónak, aki kezelései ellenére is olimpiai érmet nyert.