„Nagy büszkeséget jelent” – magyar sztársportolók a Sportszázadban is remekelnek

Fojt Sára tizedes, kétszeres olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok magyar kajakozó elmondta, számára az ilyen típusú programok különleges élményt jelentenek.

„A sportágak szerelmese vagyok, úgyhogy nagyon szeretem az ilyen programokat is. Gyermekkoromban például sokat jártam falat mászni, és ezek a feladatok kicsit változatosabbá teszik a mindennapjainkat. A Sportszázadban való részvétel más perspektívából is segít abban, hogy ne csak fizikálisan, hanem mentálisan is frissen és motiváltan közelítsek a versenyekhez” – fogalmazott a Metropolnak Fojt, aki számára a különböző kiképzések és gyakorlatok újfajta kihívásokat és szórakoztató pihenést jelentenek a szoros edzéstervek mellett.

Pupp Noémi szakaszvezető hozzátette, újfajta mentalitást sajátítanak el a Sportszázadban.

„A kiképzéseket néha nehéz beilleszteni a sűrű versenynaptárba, de minden alkalommal próbálunk itt lenni. Ilyenkor nemcsak sportolói oldalunkat fejlesztjük, hanem a csapatépítő feladatok és a honvédelmi nevelés révén egy újfajta mentalitást is elsajátítunk” – osztotta meg tapasztalatait a kétszeres olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok magyar kajakozó.

Guzi Blanka szakaszvezető testhezálló gyakorlatot kapott: az éjszakai lövészeten is kipróbálhatta magát.

„Közel áll a lövészet hozzám. Teljesen más fegyverrel kellett lőni, mint amit mi használunk egy versenyen, illetve maga a cél is más volt, meg a fények, de azt gondolom, hogy ez egy új impulzus, és jó az ilyeneket is kipróbálni. Nekem nagyon nagy büszkeséget jelent, hogy a Magyar Honvédség Sportszázadához tartozom. Amikor egy verseny után felállok a dobogóra, akkor tudom, hogy az egyesületemet, a szülőfalumat, a családomat, Magyarországot, és mellette a Magyar Honvédséget is képviselem. Ilyenkor érzem igazán, hogy tényleg mennyien állnak a siker mögött” – osztotta meg érzéseit a Sportszázaddal kapcsolatban a csapatban Európa-bajnoki aranyérmes, egyéniben ezüstérmes, olimpiai negyedik magyar öttusázó.

A Magyar Honvédség Sportszázadát 2017-ben élsportolókból hozták létre, akik vállalták, hogy a honvédség kötelékében szolgálatot teljesítenek; így részt vesznek a toborzásban, valamint a hazafias honvédelmi nevelés népszerűsítésében. A versenyzők a legrangosabb világversenyeken képviselik Magyarországot és a Magyar Honvédséget.