A Ferencváros a téli átigazolási időszakban alaposan felforgatta a keretét. A zöld-fehérekhez érkezett Naby Keita, Lenny Joseph, Alekszandar Csirkovics, Gróf Dávid, valamint Júlio Romao. Emellett Botka Endre és Owusu Kwabena kölcsönbe, Anderson Esiti, Mats Knoester és Kady Borges végleg távozott. A vezetőedző személye szintén változott, Pascal Jansen helyét januárban Robbie Keane vette át. A mozgalmas időszakról a korábbi Fradi-játékos, Vincze Ottó nyilatkozott.

Vincze Ottó meglepődött azon, hogy Kady Borges távozott a Fradiból Fotó: Csudai Sándor

„A Ferencvárosnál gyorsan változnak a dolgok az átigazolások és a keretalakítás tekintetében. Az egyik legmeghatározóbb poszt maga a vezetőedző. Pascal Jansen és a stábja egyik napról a másikra ment el, Robbie Keane pedig megérkezett, aki európai szinten is ismert futballista volt. Azt azonban még nem lehet rá mondani, hogy rutinos edző. Izraelben bajnok volt, ami egy nagyon jó referencia” – elemezte az ír menedzsert lapunknak Vincze Ottó, aki szerint a közös együttműködéssel mindkét fél jól járhat majd.

„Jansen labdarúgóként nem feltétlenül volt meghatározó név, de vezetőedzőként egy felkészült, modern gondolkodású trénert szerződtetett a klub. Most viszont a Ferencváros újfent olyat lépett, ami eddig jellemző volt rá: olyan szakembert hoztak ide a stábjával, aki játékosként ismertebb volt, mint egyelőre edzőként. Ez mindenkinek lehet win-win. Robbie Keane-nek kiugrási lehetőség a magyar klub azáltal, hogy a Fradi komoly ellenfelekkel játszott a nemzetközi kupákban, illetve most is játszhat. A Viktoria Plzen elleni párharc egy óriási kihívás lesz majd. A Fradi pedig egy olyan edzőt hozott ide, akiben megvan az ambíció, tovább tud lépni itthon és nemzetközi szinten. Ha végül kiderül, hogy az előzetesen eltervezettek nem úgy fognak alakulni, akkor a menedzsment lépni fog, ahogy eddig is, direkten és határozottan. Ebben a kérdésben gyorsan döntenek a vezetők, bízom benne, hogy sikeres lesz az együttműködés” – fogalmazott a Ferencváros 1995-ös Bajnokok Ligája-csapatának egyik hőse.

Vincze Ottó meglepődött a Fradi játékoscseréjén

A távozók közül mindenképpen Kady helyzete a legérdekesebb, a brazil irányító meghatározó tagja lett a Fradinak, ennek ellenére mindössze fél év után visszatért Azerbajdzsánba, a Qarabaghoz. Cserébe a magyar együttes vételár nélkül szerezte meg Júlio Romaót. Vincze meglepődött azon, hogy Kady ilyen hamar lelépett az Üllői útról.

Az egyik legkreatívabb támadó középpályást, aki ősszel jó néhányszor megmutatta magát, Kady Borgest elcserélték egy védekezőbb középpályásra. Én ezen csodálkoztam, mert bár Kadynak a játéka későn ért be és viszonylag kevés összecsapáson lépett pályára, de volt több olyan meccse, amelyen lehetett látni, hogy milyen jó futballista. Új színt, lendületet hozott az együttesnek, technikailag, egyéni játékban hozzá tudta tenni azt, amire a Fradinak itthon és a nemzetközi téren is szüksége van.

A Ferencváros legközelebb vasárnap késő délután, 18:00 órától a Puskás Akadémia ellen (M4 Sport) játszik a labdarúgó NB I-ben.