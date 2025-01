Szoboszlai rossz hírt kapott, Kerkez Milos milliók szívét törte össze

Hónapok óta pletykálnak arról, hogy nemsokára két magyar játékosa is lehet a Liverpoolnak. Kerkez Milost az angol élvonal krémje kinézte magának, vinné mindkét manchesteri csapat mellett a Chelsea és a Liverpool is. Szoboszlai Dominik napokkal ezelőtt utalt arra, hogy nagyon várja válogatottbeli csapattársát, a Bournemouth szélsőjét. Azt is kimondta, hogy a ligában ő a legjobb barátja.

Szoboszlai és Kerkez a Premier League két magyar játékosa Fotó: Simon Stacpoole/Offside

Kerkez egy hete lőtt gólt a Newcastle ellen, a csapat alapembere, természetes, hogy a Bournemouth drukkerei is aggódnak a játékos jövője miatt. A ballábas védő most videóban válaszolt arra, mikor lesz a Liverpool játékosa.

Az X-en 1,1 millió követővel rendelkező Anfield Watch tegnap arról számolt be, hogy Kerkez Milos a héten létrehozott egy YouTube-streamet, ahol a rajongókkal beszélgetett. S akadt, aki biztatta, válassza a Liverpoolt - vette észre a Magyar Nemzet.

Nem megyek Liverpoolba. Mindenkinek mondom, aki hallgat, nem megyek Liverpoolba"

– szögezte le nyomatékosan Kerkez Milos.

Kerkez reakciója liverpooli drukkerek millióinak szívét törheti össze, s nyilván Szoboszlai sem örülne annak, ha ez lenne a történet vége.