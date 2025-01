Mint arról beszámoltunk, csütörtökön hajnalban, százhárom éves korában elhunyt Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász, a Nemzet Sportolója, Magyarország legtöbb olimpiai éremmel rendelkező női sportolója, aki a világ legidősebb élő, egyben a világ valaha élt legidősebb ötkarikás aranyérmese volt.

Százhárom éves korában elhunyt Keleti Ágnes (Fotó: Laszlo Balogh)

Keleti Ágnest az utóbbi években rendre a lakásán köszöntötték fel születésnapján, így volt ez akkor is, amikor 101 éves lett. Akkor ott volt vele Gyurta Dániel is, akivel még egy közös fotót is készítettek. Az olimpiai bajnok úszó megható sorokkal búcsúzott a Nemzet Sportolójától.

Sajnos az idei közös fotó már elmarad! Keleti Ágnes, ötszörös olimpiai bajnok, a világ legidősebb olimpiai aranyérmese elment. Legőszintébb részvétem a családnak

– olvasható Gyurta Dániel Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.