Komoly rangadót játszott hazai pályán az RB Leipzig focicsapata a Bundesligában. A Bikák a szintén a dobogós helyekért Eintracht Frankfurt együttesét fogadták. Ilyen meccs előtt minden rutinra szükség van, ennek megfelelően a lipcsei védelemben ott is volt a magyar válogatot védője, Orbán Willi. Ami viszont sokakat meglepett, Gulácsi Péter kapus kikerült a kezdőcsapatból. A játékos csak a kispadra ülhetett le, helyette a nyáron igazolt belga Maarten Vanervoordt bizonyíthatott.

Gulácsi Péter kikerült a kapuból Fotó: Luciano Lima

A döntés azért is érdekes, mert Gulácsi egy hete, a Kiel elleni bajnokin olyan jól védett, hogy több oldalnál a forduló válogatottjába is bekerült. Jött azonban a hétközi, Aston Villa elleni BL-meccs, ahol a 3-2-es vereség után egy gólt minimum az ő nyakába varrtak. Talán ennek is szólt Marco Rose vezetőedző döntése, az majd eldől, hogy a csere csak átmeneti lesz-e, vagy a belga kapus innentől tényleg elsőszámú választott.

Gulácsi nélkül nyert a csapat

A Lipcse végül nagy meccsen 2-1-re verte a riválisát, ezel pontszámban utolérte a harmadik Fankfurtot.