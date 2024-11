Varga Barnabás a Fradi-parádéról: "Itt nem parkolják a buszt a kapuba"

Nehezen indult be, de a második félidőben szárnyalt a Ferencváros labdarúgócsapata, amely 4-0-ra legyőzte a Dinamo Kijevet az ukránok hamburgi albérletében. A fölényes siker után Pascal Jansen vezetőedző és a két gólt szerző Varga Barnabás beszélt a fölényes Fradi-siker összetevőiről.

Varga Barnabás előbb nagy gólt lőtt, aztán közelről fejelt a Dinamo Kijev kapujába, a Fradi 4-0-ra nyert Fotó: Getty Images

A második félidőben ellenállhatatlanná vált Fradi trénere szerint kulcsfontosságú volt: a szünetben megbeszélték, hogyan tudják feltörni a 17. perctől emberhátrányban futballozó ukránok szilárd védelmét. Sikerült, így a belelendült magyar bajnokcsapat féltávnál hat ponttal a 14. helyen áll az El-főtábla alapszakaszának tabelláján.

Ez nagyon jól hangzik, de remélem, ugyanígy folytatjuk, sőt lesz ez még ennél is jobb!

A fiúk eleinte keresték a megfelelő játékot emberelőnyben, hogyan gyakoroljunk nyomást az ellenfélre. Nem mindig sikerült, de a szünetben megbeszéltük, hogyan fárasszák, futtassák, húzzák szét a Dinamót. Ez teljes mértékben sikerült, így szép győzelmet arattunk – mondta Pascal Jansen vezetőedző az M4 Sport adásában.

Varga szerint volt helye támadni a Fradinak

A csapata első és harmadik gólját szerző Varga Barnabás elismerte, hogy az első félidőben nem éltek tökéletesen az emberelőnnyel. De aztán...

– A kiállítás megkönnyítette kicsit a dolgunkat, de az első félidőben hiába gyakoroltunk nyomást a Dinamóra, nekik is volt egy-két helyzetük. A szünet után viszont már optimálisan sikerült minden. Az első meccseinken is volt esélyünk a pontszerzésre, de most hál'istennek már két győzelem is összejött. Itt nem parkolják a buszt a kapuba az ellenfelek, nem csak védekeznek ellenünk, így nekünk is több lehetőségünk van támadni – mondta a magyar válogatott csatár.

A korábban a francia Nice-t is felülmúlt (1-0) Fradi négy forduló után hat ponttal az Európa-liga főtáblájának 14. helyére ugrott előre (féltávnál megelőzve többek között olyan csapatokat, mint a Manchester United, az AS Roma vagy éppen az FC Porto). Az alapszakasz végén az 1-8. helyezettek automatikusan továbbjutnak az El nyolcaddöntőjébe, míg a 9-24. csapatok oda-visszavágós párharcot fognak vívni ugyanezért a rájátszásban.