Abu Fani jól ismeri, tovább erősödhet a Fradi

A Ferencváros tavaly nyáron szerződtette Mohammed Abu Fanit, aki hamar meghatározó játékosa lett a magyar együttesnek. A középső középpályás a gólpasszok terén remekelt, mezőnymunkáját szintén ritkán érhette panasz. A középpályán lévő társát azonban a Fradi továbbra sem találja. Mohamed Ali Ben Romdán nem tud hosszútávon jó formát mutatni, a télen érkezett Habib Maiga sebessége már nem kiemelkedő, de a védekezésben stabilitást tudott adni. Helyette viszont idén a legtöbbször a nyáron szerződtetett Philippe Rommens játszik, aki eddig sok kritikát kap a szurkolóktól.

Mahmud Dzsaber a Fradi futballistája lehet Fotó: AFP

A jelek szerint a Fradi továbbra is szeretne középső középpályást igazolni, a legfőbb jelöltje pedig Mahmud Dzsaber, írja többek között az Üllői129 izraeli forrásokra hivatkozva. A tízszeres izraeli válogatott a legutóbbi Nemzetek Ligája-találkozókon is játszott a csapatban. Az izraeli sajtó szerint franciák és belgák ellen is csapata egyik legjobbja volt, kiemelték, hogy mindkét meccsen ő futotta a legtöbbet és ő szerelt a legtöbbször.

Abu Fani jól ismeri Dzsabert, ebből profitálhat a Fradi

Abu Fani minden bizonnyal örülne annak, hogyha honfitársával a Fradiban is együtt játszana. A két futballista korábban a Maccabi Haifában is együtt futballozott, Abu Fani innen igazolt Magyarországra. Dzsaber középső középpályásként érzi magát a legjobban, a pályán betöltött funkcióit tekintve pedig leginkább a védekezésért felel.

A 25 éves Dzsaber szerződése 2027 nyaráig szól az izraeli együttessel, értékét 1,5 millió euróra (600 millió forint) becsüli a Transfermarkt.