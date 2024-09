„Szerintem van köztük feszültség” – Csank János így látja a Ferencváros helyzetét

A Ferencváros mind az öt összecsapását megnyerte az idei labdarúgó NB I-ben, valamint a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójából is magabiztosan továbbjutott. A nemzetközi kupasorozatokban viszont egyelőre nem találja a ritmust a klub, az Európa-liga csoportkörét 2-1-es vereséggel indította az Anderlecht ellen. A szurkolók és a vezérkar sem elégedett az eddig mutatott játékkal, a korábban a Fradit is edző legendás tréner, Csank János pedig lapunknak elemezte az együttest.

Csank János kétszer is volt a Ferencváros vezetőedzője Fotó: Árvai Károly

Így látja Csank János a Ferencvárost

„Vannak visszaesések. Amikor ennyi új játékost hoz a klub, akkor az összeszokottságban lehetnek gondok. Emellett távozók is voltak, Marquinhos eligazolása érvágás volt mindenképpen. Hátul sem a legjobb még a csapat, én örülnék, ha Szalai Gábor be tudná magát játszani a kezdőbe, szükség van a magyar játékosokra” – nyilatkozta a Metropolnak Csank János. A korábbi magyar válogatott szövetségi kapitány szerint Mohammed Abu Fani és Pascal Jansen vezetőedző között egyelőre nincs meg az összhang, ez pedig a csapat teljesítményére is nagy hatással van.

Van egy elképzelése Jansennek, Abu Fanival viszont gondjai vannak. Szerintem van köztük feszültség, a középpályás szerepköre is változott. Már nem játszik annyit, minden megmozdulásán látszik, hogy morcos. Ő egy kulcsjátékosa a Fradinak, tavaly gólokat lőtt, sok gólpasszt adott, ez hiányzik mindenképp.

A Fradi eddig ugyan mindössze kilenc gólt kapott a szezonban, ám ebből hetet a nemzetközi kupasorozatokban szenvedett el. Varga Barnabás akcióból mindössze egyszer talált be, Csank szerint viszont Matheus Saldanha jó hatással lehet a magyar támadóra, a klub védelmével azonban nem elégedett.

„Mindig a védelem a leglényegesebb. Elég sok egyéni hiba fordul elő a védőharmadban. Kapnak könnyű gólokat, amiket mindenképpen meg kell szüntetni. Varga Barnabás helyzete sem egyszerű, elvárjuk tőle, hogy gólokat szerezzen, főként fejjel, ez nem olyan könnyű. Ehhez kellenek az oldalról jött labdák, kell mögé egy olyan játékos, akivel jól össze tud játszani. Kíváncsi vagyok, hogy Saldanhával mit kezdenek, aki eddig jó játékosnak tűnik. NB I-es találkozón szerintem nem lenne gond, ha egyszerre lennének a pályán.”