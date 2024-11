Gyűlnek a kérők, az egyik legjobbját veszítheti el a Fradi

A Ferencváros tavaly nyáron szerződtette Mohammed Abu Fanit, aki hamar meghatározó játékosa lett a magyar együttesnek. A középső középpályás a gólpasszok terén remekelt, mezőnymunkáját szintén ritkán érhette panasz. Idén eddig 20 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólt és négy gólpasszt jegyzett. A 28-szoros izraeli válogatott futballistát két országból különösen figyelik.

Mohammed Abu Fani sok csapat érdeklődését felkeltette Fotó: AFP

A Transfermarkton hatmillió euróra (2,4 milliárd forint) taksált középpályás iránt az Egyesült Államokból és az Egyesült Arab Emírségekből (al-Naszr SC, al-Ain, al-Vaszl) nagy az érdeklődés. Az izraeli újságíró és riporter, Uri Levy úgy tudja, a Ferencváros hétmillió eurót (2,8 milliárd forint) kér Abu Faniért, akinek a szerződése 2027 nyaráig szól a zöld-fehéreknél, vette észre az nb1.hu.

אחרי עוד תצוגה של אבו פאני עם שער ובישול במשחק של פרנצווארוש היום, הקשר מתחיל לעורר עניין בארה״ב ובאמירויות



הפרטים בישראל היום 👇🏽 pic.twitter.com/AD1tl16NlR — Uri Levy (@Levyninho) November 24, 2024

Abu Fani máris távozna Európából?

A 26 éves játékos anyagilag mindkét bajnoksággal jól járna, jelenleg azonban a Fradinál is biztató helyzetben van. A zöld-fehér mezes együttessel idén az Európa-ligában a nemzetközi kupaporondon is hétről hétre megmutatja magát, az izraeli válogatottnak pedig alapembere lett Nemzetek Ligájában. Bárhogy is dönt, a Fradi vélhetően nagy profittal értékesítheti, másfél évvel ezelőtt ugyanis mindössze 1,5 millió euróért (610 millió forint) szerződtette a Maccabi Haifától.

