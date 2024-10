Forralt bor és aranyérem, tiltott ünnepnapon nyert olimpiát a fociválogatott

Napra pontosan hatvan éve, 1964 október 23-án nyert olimpiai aranyat a magyar fociválogatott Tokióban. Abban az időben persze nem "ünnepelték" a nyolc éve vérbe fojtott forradalmat. Dr. Lakat Károly szövetségi edző vezette ötkarikás kiválóságaink 22 gólt lőttek, és mindössze hatot kaptak. Már másfél évvel a tokiói rajt előtt eldöntötték, hogy Baróti Lajos 20-22 játékossal alkotja az A-együttest, Lakat pedig szabadon gazdálkodhat a többi tehetséggel, így Bene Ferenccel, Farkas Jánossal és Varga Zoltánnal. Olykor napi két edzésen vett rész a Lakat-legénység, szerdánként edzőmeccset vívott, sőt, európai és afrikai körútra is elutaztak, így állt össze egy ütőképes együttes.

Balszerencsés voltam, mivel a döntőig vezető út négy meccsén végig védtem, ám a románokkal szembeni elődöntőben 11-es hárítás közben, a két ujjam beleragadt a vizes-sáros földbe, és én teljes testsúlyommal a kézfejemen landoltam... A Csehszlovákiával játszott finálé előtt Lakat Karcsi bácsi arra kapacitált, hogy csak azért is vállaljam el a szereplést, de ezt elhárítottam azzal, hogy ha netán az ujjaim miatt hibázok, és elúszik az aranyérmünk, azt sose tudnám megbocsátani magamnak. Így aztán Szentmihályi Antal védett az aranymeccsen

– emlékezett a 86 éves Gelei József.

Gelei József kihagyta a döntőt Fotó: Török Attila

Az akkori győztes válogatott tagjai közül az említett két kapuvédőn kívül Dunai Antal és Káposzta Benő él, a többiek már elhunytak.

"Csodálatos kollektív hangulat segített bennünket a csúcsra. Még az is megesett, hogy beleszólhattam az összeállításba. Történt, hogy Szepesi Gusztáv sérüléséből lábadozva éppen a lelátón üldögélt, és olimpiai küldöttségünk más, a versenyeivel már végzett sportembereivel egyetemben a hűvös idő miatt forralt bort szopogatott. Gusztinak virágos jókedve támadt, a jelenlévő állami sportvezérkar tagjait letegezte. Emiatt ha nem lettünk volna olyan távol magyar földtől, haza is küldték volna… Így azonban maradhatott, és én közbenjártam az érdekében. Arra kértem Karcsi bácsit, tegye be a csehszlovákok elleni csapatba Gusztit. Lakat visszakérdezett: de akkor kit hagyjon ki? Választása végül Palotai Károlyra esett, ő maradt ki, de én nem tévedtem, tudniillik Szepesi levette a pályáról a veszélyes szélső Vojtech Masnyt."