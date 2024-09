Világklasszis támadósor és bajnoki őrület: mi vár Sallaira Törökországban?

A múlt héten lezárult Sallai Roland átigazolása, a magyar labdarúgó-válogatott szélsője a Galatasarayhoz került. A török sztárcsapat hatmillió eurót (2,3 millió forint) fizetett érte és négy évre szerződtette, a fizetése idényenként 2,5 millió euró (közel 1 milliárd forint) lesz. A 27 éves játékos a topligás Freiburgot hagyta ott a Galatáért, ami miatt kapott némi kritikát, összességében viszont remekül időzítette a váltást. Lapunk megmutatja, miért.

Sallai Roland remek ütemben igazolt Törökországba Fotó: Anadolu via AFP

Világklasszisokkal játszhat Sallai Roland

A török bajnokság papíron valóban gyengébb, mint a német, ám a Freiburg már nem mondható erősebb csapatnak, mint a Galatasaray. Utóbbi történelme kiemelkedő, a bajnokságot 24 alkalommal nyerte meg, 2000-ben pedig az Európa-liga elődjének számító UEFA-kupát zsebelte be, majd nem sokkal később az UEFA-szuperkupát is elhódította.

A támadósorában több világklasszis is játszik. A legnagyobb név Victor Osimhen, aki a Napolitól érkezett egy évre kölcsönbe. Két éve olasz gólkirály volt, a Transfermarkt 100 millió euróra (39 milliárd forint) taksálja, a világ egyik legjobb csatárának tartják. 2022 szeptembere óta az együttest erősíti Mauro Icardi, aki korábban az Interben és a Paris Saint-Germainben termelte a gólokat. Ezzel Törökországban sem maradt adós, 79 összecsapásán 56 gólt és 21 gólpasszt jegyzett. Rajtuk kívül egy harmadik korábbi Serie A-klasszis, a 109-szeres belga válogatott Dries Mertens is itt futballozik, de Hakim Ziyech és a Michy Batshuayi is nagy nemzetközi elismerésnek örvend. Sallai tőlük tanulhat majd az elkövetkező években.

Erősödő riválisok

2022-ben óriási meglepetésre a Trabzonspor nyerte meg a török bajnokságot, az elmúlt két évben azonban a Galatasaray ért a csúcsra. A tavalyi év elképesztőre sikeredett. A Fenerbahce 99 ponttal és 99 lőtt góllal lett csupán második, miután a Galata 102 pontot szerzett.

A rivalizálás idén sem csökken, sőt, a Fener is komoly erősítésekkel rohamozott a nyáron. Edzőnek kapásból José Mourinhót szerződtették, Jusszef en-Neszirit pedig a Sevillától sikerült átcsábítani úgy, hogy az AS Roma is élénken érdeklődött iránta. A sárga-fekete mezes együttes négy győzelemmel és egy döntetlennel kezdte a bajnokságot, az Európa-ligában pedig főtáblára jutott.