"Próbáltunk reagálni" - Szoboszlai mindent elmondott a lecserélése után

A Liverpool kedden az AC Milan otthonában lőtt három gólt a Bajnokok Ligája csoportkörében, most pedig a Kerkez Milossal a kezdőben felálló Bournemouthot is megszórta és 3-0-ra győzött. Luis Díaz duplázott, Darwin Núnez a gyengébbik lábával tekert a hosszúba. Szoboszlai Dominik a hatodik tétmérkőzésén is a kezdőcsapatban volt, azonban Arne Slot először a szezonban lecserélte. A 23 éves középpályás a lefújást követően értékelte az összecsapást.

Szoboszlai Dominikkal a soraiban újabb győzelmet aratott a Liverpool Fotó: AFP

Sokkal nehezebb lett volna hátrányból indulni főleg egy olyan csapat ellen, amely ennyire masszív és nem adja fel soha. Örülünk hogy az elején sikerült már 3-0-ra vezettünk, és hogy meg tudtuk tartani az előnyt

- kezdte Szoboszlai Dominik, utalva arra, hogy a Bournemouth a negyedik percben ugyan vezetést szerzett Antoine Semenyo révén, de aztán a gólt les miatt érvénytelenítették. A magyar középpályás szerint jól reagált a csapat a múlt heti vereségre.

"Próbáltunk reagálni a múlt heti, Nottingham Forest elleni meccsre, és olyan dolgokat akartunk csinálni, ami nekünk és a szurkolóknak is segít azt az eredményt feledtetni."

Szoboszlai újfent dupla terhelést kap a jövő héten

A Liverpool szeptember 25-én, szerdán megkezdi a szereplését a Ligakupában, az ellenfele a West Ham United lesz. A bajnokságban szeptember 28-án, szombaton lép pályára, az ellenfele a Wolverhampton lesz. Szoboszlai elárulta, az elkövetkező napokban csak az előbbi találkozóra fog fókuszálni.