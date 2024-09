"Nem nyerhettem" - Marco Rossi fia csúnyán beégett az edzésen

Most aztán tényleg kiderült, hogyan is áll a focival Marco Rossi fia. Simone édesapjához hasonlóan szintén imádja a focit, annyira, hogy adatelemzőként a jövőben akár a fociválogatott kapitányát, az édesapját is segítheti majd a nemzeti csapatban. Mint ismert, Marco Rossi fia vízilabdázó, Simone Rossi tavaly nyáron igazolt az OSC csapatához, s annyira bevált neki a magyarországi kaland, hogy tavasszal meg is hosszabbította szerződését.

Marco Rossi fia, Simone is imádja Magyarországot Fotó: Török Attila

Az OSC legutóbbi edzésén előkerült a focilabda is

Marco Rossi fia nem nyerhetett az edző ellen

Az OSC Instagram-oldala számolt be arról, hogy Kovács Róbert vezetőedző dekázásban mérte össze erejét - ki más - mint Simone Rossi ellen. A "meccs" jól láthatóan egyoldalú volt, a tréner simán nyert.

Nem nyerhettem az edző ellen. Ezt tudja mindenki

- mentegetőzött viccelődve Simone Rossi a hozzászólásában