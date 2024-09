Marco Rossi embere teljes mélyponton, Szalai Attila reménytelen helyzetbe került

Teljesen eltűnt a nyilvánosság elől Szalai Attila magyar labdarúgó, lehetetlenség megmondani, mikor léphet újra pályára. A Hoffenheim válogatott védője volt Marco Rossi szövetségi kapitány szeptemberi kerethirdetésének egyik legnagyobb vesztese. A szakember kifakadt, azt mondta, az Európa-bajnokság előtt abban hibázott, hogy olyan embereket is kivitt Németországba, akik egyáltalán nem voltak a klubjukban játékban. A kapitány szerint ez mostantól másként lesz, így az amúgy 2019 óta alapember Szalai Attila sem lehetett ott a németek és a bosnyákok ellen a Nemzetek Ligájában.

Szalai Attila (jobbra) már a válogatottba sem jöhetett haza – Fotó: Koncz Márton

Túlzás lenne azt állítani, hogy Szalai helyzete javult volna a Hoffenheimben. A tavaly nyáron vásárolt védő eddig egyetlen percet sem játszott a szezonban. A kupában és a bajnokság rajtján a kispadra még odafért, a következő két bajnokin pedig úgy sem került be a meccskeretbe, hogy a csapatból nyolcan is sérültek voltak. Hoffenheimben is abban bíztak, hogy Szalait el- vagy kölcsönadják, ebből nem lett semmi. Szalai Attila mélyponton van, s nem látni, van-e számára visszaút. Az utolsó hír vele kapcsolatban az volt, hogy nem sikerült eladni, így legalább télig marad Hoffenheimben. A csapat legközelebb szombaton, a Schäfer Andrással felálló Union Berlin otthonában lép pályára, Szalai szempontjából az is haladás lenne, ha legalább a meccskeretbe bekerülne.

Szalai Attila rekord után nullázta le magát

Pedig Szalai Attila hoffenheimi szerződése mesésnek tűnt. A védő Törökországban a liga egyik legjobbja volt, a Fenerbahce drukkerei a mai napig visszasírják őt. A Hoffenheim klubrekordnak számító 15 millió euróért vette meg. Legelső meccse azonban csőd volt, a Freiburg elleni hazai bajnokin öngólt vétett, s a második vendégtalálatban is benne volt. A szünetben lecserélték. Télen éppen a Freiburgnak adták kölcsön, ahol rögtön az első meccsen egy rövid hazaadással gólpasszt adott az ellenfélnek.

Szalai Attila mélyrepülése a Transfermarkt oldalán is beszédes: tavaly nyáron még 15 millió euró volt az értéke, amely mára 4 millió euróra csökkent.