Ez nem indult jól, máris Lisztes Krisztiánért aggódnak

Az Eintracht Frankfurt még tavaly jelentette be, hogy 2024 nyarán leigazolja Lisztes Krisztiánt. A Frankfurter Rundschau német lap idén májusban kockázatosnak nevezte a 19 éves tehetség szerződtetését, és akkor úgy tudta, ezen a nyáron tesztelni fogják: alkalmas-e az azonnali bevetésre az első osztályban vagy kölcsönadják őt? Végül utóbbi mellett döntöttek, de azzal alapos meglepetést okoztak, hogy végül hova irányították, mert előzetesen belga és holland csapatok merültek fel.

Lisztes Krisztián a negyedosztályba került (Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport)

Lisztes Krisztián ugyanis az Eintracht Frankfurt negyedosztályú tartalékcsapatban mutatkozott be tétmeccsen. Ez a tény önmagában még nem jelenti azt, hogy a fiatal magyar futballista kudarcot vallott volna Németországban, de az is igaz, hogy többen aggódnak érte. A helyi lapok szerint a magyar játékosnak időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon a helyi viszonyokhoz. Lisztes a klub honlapján továbbra is az első csapatban szerepel, az Európa-liga-keretbe viszont nem került be, ellenben a nála egy évvel fia­talabb, hivatalosan a tartalékcsapathoz tartozó Fenyő Noah igen – írja a Magyar Nemzet.

Lisztes utolsó ferencvárosi szezonja sem visszaesést, sem előrelépést nem jelentett 2023 tavaszához képest. Bár Marco Rossi a tartalékok közé nevezte, a magyar válogatott Euró­pa-bajnoki keretébe végül nem hívta be, s most úgy tűnik, egy darabig nem is fogja hívni a szövetségi kapitány a negyedosztályú tartalékcsapatól.