„Egy újabb remek ember távozott” - társai emlékeznek az elhunyt Fradi-legendára

- Ritkán láttam olyan játékost, aki 90 percig megállás nélkül futott, zakatolt, és képtelen volt elfáradni. A bolgárokkal vívott olimpiai döntőben, amit 4:1-re megnyertünk, három riválisunkat is kiállították. Aztán a harmadik gólunkat fejelő Jucinál is elszakadt a cérna, ezért a 85. percben leküldte a bíró. Az akkori együttesből tizenegyen nincsenek már közöttünk, és ez számomra is intő jel, hiszen nemrég estem át szívbillentyű-műtéten.

Egy másik mexikói győztesünk, Fazekas László így foglalja össze emlékeit:

- A 60-as, 70-es évek teljes NB I-es mezőnyében az egyik legaranyosabb srác volt. Nem létezett olyan, amit ne kérhettünk tőle a közös edzőtáborozásokkor. Sose örültem, amikor a Fradi-Dózsa rangadókon szerelést húzott ellenünk, mert mindig megnehezítette a dolgunkat...