Milák Kristóf edzője előre megmondta, ezen múlik az olimpiai arany

Toronymagas esélyesként, címvédőként várta a 200 méteres pillangúszás döntőjét Milák Kristóf a párizsi olimpián. A szám tokiói bajnoka 150 méterig magabiztosan vezetett, az utolsó 50 métere azonban hagyott kívánnivalót maga után. Éppen ezért a francia Leon Marchand előbb utolérte, majd legyőzte őt. Milák számára így is szép az ezüst, de ő is tudja, ebben egy aranyérem is benne volt.

Milák csalódott volt a döntő után Fotó: Origo

Milák szereplése mellett meg kell említeni mindazt, ami az elmúlt egy évben történt vele. Sokszor edzője, Virth Balázs sem tudott hollétéről, Sós Csaba szövetségi kapitány pedig telefonon sem tudta utolérni a versenyzőjét. Edzettségéről legendák születtek, ám a mai napig nem derült ki, pontosan hogyan is készült Kristóf az olimpiára. Mindeközben közelgett az olimpia.

Milák ereje kevés volt?

Edzője, Virth Balázs már hónapokkal ezelőtt elmondta, Milák utánozhatatlanul gyors, de a sok kihagyott edzés, az állóképességi munka hiánya még visszaüthet. Érezte, ezen múlhat Milák Kristóf aranyérme.

Én érzem a veszélyt, Kristófnak viszont egyáltalán nincs veszélyérzete. Sokszor mondtam már neki, hogy olyan vagy, mint egy nagy teljesítményű sportautó, jó veled közlekedni, csak veszélyes vagy. Vele éppen azért veszélyes, mert nincs veszélyérzete, ő ezeket nem veszi komolyan. Én viszont igen, sokkal komolyabban veszem őket

– mondta a felkészülés alatt Virth, aki pontosan érezte, a mezőnyben a fiatalok bármikor utolérhetnek bárkit.

„Szerintem a jövőben még jobban be fog sűrűsödni a 200 pillangó mezőnye. Azért próbálom komolyabb, alázatosabb munkára rávenni Kristófot, mert ne adj’ isten egy betegséggel, sérüléssel terhelt felkészülés után, egy nem tökéletes állapotban lévő Milák Kristófra veszélyes lehet egy tökéletes felkészült fiatal, aki javítani tud.”

Milák számára még nem ért véget a 2024-es olimpia, pénteken délelőtt már a 100 méteres pillangóúszás előfutamában úszik.