Kubatov Gábor a fradistáknak üzent, történelmi nap jöhet a magyar fociban

Sosem látott kupaősz jöhet a magyar labdarúgásban. A Fradi sorozatban hatodszor szerepel majd valamelyik európai sorozat főtábláján, már csak az a kérdés, hogy az Európa-ligában vagy a Konferencialigában. Olyan azonban még sosem történt meg, hogy egyszerre több együttesünk is végigfocizza a csoportkört. Most a Ferencváros mellett a Paksnak és a Puskás Akadémiának is megvan az esélye.

A fradisták hazai döntetlen után utazhatnak a visszavágóra

A Ferencváros csapata az Európa-liga csoportköréért játszik, s jóval esélyesebb ellenfelénél, a bosnyák Boracnál. Ezért is volt furcsa, hogy a gárda idehaza csak 0-0-s döntetlent játszott riválisával. A meccset jól jellemezte, hogy a csapat mellett mindig minden helyzetben kitartó B-közép „k*rva gyenge” jelzővel illette a produkciót. A klubelnök Kubatov Gábor sem finomkodott közösségi oldalán, ő is a jó játékot hiányolta.

Egy gyenge döntetlen. Köszönjük a futballt szerető szurkolóink türelmét.

– írta az elnök.

A Paks a Konferencialigában, Csehországban 2-1-re is vezetett, végül 2-2-re végzett a Mlada Boleslav ellen.

Ugyanitt a Puskás Akadémia hatalmas sikert ért el. A gárda 2-0-ra vezetett az olasz Fiorentina otthonában, s miután a hazaiak fordítottak, a felcsúti csapat még 3-3-ra tudott egyenlíteni.

A visszavágókat jövő csütörtökön, augusztus 29-én rendezik.