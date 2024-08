Szívbajt hozta az olaszokra a Puskás Akadémia, csodát tett a magyar csapat

A felcsúti csapat 2-0-ra is vezetett Olaszországban a Fiorentina ellen. A 3-3-as döntetlennel is maradt esély a Konferencia Liga főtáblájára. A Paks is közel áll a csoportkörhöz.