„Minden szem rajta” – Szoboszlai Dominik kulcsszerepet kaphat a megújuló Liverpoolban

Minden adottsága megvan ahhoz Szoboszlai Dominiknek, hogy a "Slot-hatás" – az új holland vezetőedző, Arne Slot jelentette impulzus – a Liverpool kulcsemberévé tegye a magyar középpályást az új szezonban. Labdarúgó-válogatottunk sztárjának tavalyi és idén várható teljesítményét David Lynch vette górcső alá.

Szoboszlai Dominik az új szezonban, új edzőnél futhat be végképp a Liverpoolnál / Fotó: Getty Images

A liverpooli sportújságíró podcastjében kiemelte: a tavalyi, hullámzó teljesítménye megmutatta, milyen nagy potenciál rejlik benne, vagyis Szoboszlai kulcsember lehet idén. A tavaly nyári szerződtetése után, az "egyszerre fineszes és dinamikus játékával" hamar bizonyította az angol sztárklubnál, hogy megérte brutális összegért (70 millió euró – azaz mintegy 27 milliárd forint) kivásárolni a lipcsei szerződéséből. A tavasza azonban kétségkívül gyengébben sikerült.

– Kicsit hullámzó és kiegyensúlyozatlan volt – foglalta össze Lynch, hozzátéve: a törvényszerű visszaesést nyilván súlyosbította Szoboszlai újévi sérülése, ami jelentősen visszavetette a teljesítményét.

Légiósunk eleinte egymás után játszotta a jobbnál jobb meccseit, csapata legjobbjának is választották, hamar új Steven Gerrardként tekintettek rá. Aztán január 1-jén, a Newcastle United elleni Premier League-meccsen (4-2) megsérült. Előbb 25, majd a túl korai visszatérése után újabb 29 napot ki kellett hagynia, így összesen 12 tétmérkőzésről maradt le. A tavasz hátralévő időszakában sem tudott igazán magára találni, az utolsó hetekre a kezdőcsapatból is kiszorult Jürgen Kloppnál. Ugyanakkor az őszi játéka egyértelműen megmutatta, hogy képes kitűnni még a világ legerősebb bajnokságának egyik élcsapatában is.

Szoboszlai Dominik magára találhat Slotnál

Minden adottsága megvan, ami egy középpályásnál szükséges

– jelezte a szakíró, hogy focistánk alkalmazkodni tud majd Arne Slot elvárásaihoz, akinek a játékrendszerében kiemelt fontosságú ez a csapatrész. Ezért minden szem Szoboszlaira szegeződik, és – remélhetőleg elkerülve a súlyosabb sérüléseket – fizikailag és mentálisan is kiegyensúlyozottabb teljesítményt kell majd nyújtania a második angliai szezonjában, most már felvéve a ritmust a Bundesligánál magasabb szinten.

