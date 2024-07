Fogott a Kane-átok, Spanyolország nyerte a foci-Eb-t

Spanyolország története során negyedszer megnyerte a labdarúgó Európa-bajnokságot, miután a berlini döntőben 2-1-re legyőzte az angol válogatottat.

Nico Williams törte meg a jeget a szünet után lőtt góljával Fotó: Getty Images

Most berobbant ifjú titánok ide, kipróbált klasszisok oda, minden idők alighanem legunalmasabb Eb-jéhez "méltó" volt a finálé első félideje is. Egy-két beadást és blokkolt lövést leszámítva sokáig az jelentette a legnagyobb izgalmat, amikor az angol védők túl erősen hazaadott labdákkal hozták a frászt Jordan Pickford kapusra és a szurkolóikra. A tornán eddig szinte egyedüliként látványos támadó focit játszó spanyolok most is fölényben voltak ugyan, de a szünetig kapura sem tudtak lőni. Igaz, a kósza kontrákkal próbálkozó angolok is csak egyszer – a 46. percben Phil Foden éles szögből próbálkozott gyengén.

Aztán fordulás után fordult a kocka, megvillantak a korábban annyiszor megcsodált fiatal spanyol szélsők! A csúcsmeccs előtti napon a 17. születésnapját ünnepelt új spanyol korrekorder, Lamine Yamal a 47. perc elején balról középre húzva helyzetbe hozta a péntek óta 22 éves Nico Williamst, aki az első kapura tartó spanyol lövéssel meg is szerezte a vezetést (1-0).

Ezután is támadásban maradt a spanyol csapat, sokatmondó volt, hogy a trófeák ellen "beoltott" angol csatársztárt, Harry Kane-t már 60 percnyi szenvedés után lecserélte Gareth Southgate szövetségi kapitány. Kisvártatva Jude Bellingham ballábas bombája zúgott el a jobb kapufa mellett (bő egy óra alatt ez volt Anglia legveszélyesebb kísérlete), a túloldalon viszont Pickfordnak védenie is kellett Yamal csavarását.

A cserékkel nagy nehezen azért lendületbe jött – vagy Kane átkától megszabadult? – angol válogatott a 73. percben egyenlített, a három perccel korábban beállt, szintén csak pár hete 22 éves Cole Palmer távoli, ballábas lövésével (1-1).

Észhez tértek a spanyolok, és bár Yamal újabb ziccerét még hárította Pickford, a 87. percben az ő cserecsatáruk, Mikel Oyarzabal közelről belőtte az Eb-győzelmet érő gólt (2-1).

Utóbbihoz még az is kellett, hogy az utolsó percben Dani Olmo a gólvonalról mentett egy angol fejes után.