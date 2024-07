Rossz hírt kaptak Szoboszlaiék, beintett a sztárcsatár a Liverpoolnak

Az Európa-bajnokság egyik nagy felfedezettjére hajtott rá a Liverpool focicsapata. A spanyolok balszélsője, Nico Williams öt meccsen egy gólt, s egy gólpasszt ért el az Eb-n, emellett rettegésben tartja az ellenfelek védelmeit. Nem mellesleg készülhet a torna vasárnapi döntőjére. Őt nézte ki magának a Pool, az Athletic Bilbao sztárja azonban aligha költözik el Spanyolországból.

Nico Williams sláger az átigazolási piacon / Fotó: AFP

Williamset több angol csapattal együtt a Liverpool is hívta, közel 55 millió fontot (25 milliárd forintot) is fizettek volna érte. Ő azonban szívesebben maradna hazájában, de még így is klubot válthat. A legnagyobb esély a barcelonai szerződésére van, ott egy csapatban játszhatna válogatottbeli társával, Lamine Yamallal.

Nagyon szeretem Nicót, kedvelem a játékát, dolgozunk azon, hogy a mi játékosunk lehessen. Hamarosan fontos bejelentéseink lesznek a kerettel kapcsolatban

- mondta Joan Laporta, a Barca elnöke.

A Liverpool mindenesetre bal oldali szélsőt szeretne igazolni. Egyik célpontjuk a Newcastle angol válogatott játékosa, Anthony Gordon, de sokkal nagyobb esély van a Borussia Dortmund német válogatott játékosának, Karim Adeyeminek az érkezésére. Ő Salzburgban klubtársa volt Szoboszlai Dominiknak, akivel a mai napig nagyon jó barátok.

A Liverpool és az új menedzser, Arne Slot egyelőre nem erősített a nyáron, ellenben elhagyta a keretet 12 focista.