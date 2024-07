Ki emlékszik rá? Fradi-meccsen ismertük meg a spanyolok Eb-hősét

Szoboszlai Dominik egykori lipcsei csapattársa, Dani Olmo lett a spanyol válogatott egyik legerősebb húzóembere az Európa-bajnokságon. Az RB Leipzig középpályása az egyenes kieséses szakaszra tartogatta bomba formáját. Három gólnál jár - a grúzok, a németek és franciák ellen is betalált -, s kiosztott két gólpasszt is. A franciák elleni elődöntőben a győztes találatot is ő szerezte. Olmót már tizenévesen is óriási tehetségnek tartották, s a fradisták 2019-ből emlékezhetnek rá, hogy milyen jó kis játékos volt már akkor is.

A 26 éves középpályás az Eb egyik legjobbja lett / Fotó: AFP

Kevesen tudják, hogy Olmo annak idején majdnem horvát válogatott lett. A Barcelona akadémiáján nevelkedett, 16 évesen mégis egy éles váltással Horvátországban között ki. A bátyja, Carlos ott játszott, s ő ajánlotta be a Dinamo Zagrebhez, ahol már 17 esztendősen profi szerződést kapott. Sőt, az állampolgárságot is felajánlották neki, 2018-ban mégis hazája, Spanyolország mellett döntött. A fradisták a Dinamo és az FTC 2019-es BL-csatájából ismerhették meg őt. Már akkor ő volt a Dinamo játékmestere, a zágrábi első meccsen és a budapesti visszavágón is gólt szerzett. Horvátországban még 1-1-es döntetlent ért el a Fradi, a visszavágót óriási várakozás előzte meg, végül a Groupama Arénában 4-0-ra nyert a zágrábi együttes.

Fél évvel később, 2020 januárjában Olmo Lipcsében kötött ki, ahol azóta is Gulácsi Péter és Orbán Willi csapattársa, sőt, két szezonon át együtt irányították a csapatot Szoboszlai Dominikkal.

Dani Olmo és Sigér Dávid a budapesti meccsen / Fotó: Szabó Miklós

Olmo idén nyáron már jó eséllyel távozik Németországból. A hírek szerint visszatérhet Barcelonába, de Angliából az Arsenal is élénken érdeklődik iránta.