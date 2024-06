Most jött a hír: visszatért Magyarországra Varga Barnabás

Vasárnap este volt a Magyarország–Skócia Eb-meccs, amin súlyos sérülést szenvedett Varga Barnabás, miután a skótok kapusával ütközött. A focista eltörte az arccsontját, illetve agyrázkódása lett. Kórházba szállították, jelenleg is érte aggódik az egész nemzet és persze a csapattársak is – most friss hír érkezett róla.

Fehérben Varga Barnabás / Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

A Bors írta meg, hogy Varga Barnabást a hétfői, komplikációmentes műtétje után kiengedték a Klinikum Stuttgart száj- és állkapocssebészeti osztályáról, de az orvosai javaslatára már nem folytathatja tovább az Eb-t, így ma visszatért Magyarországra, hogy itthon lábadozhasson – minden bizonnyal meglátogatják majd őt a csapattársai.