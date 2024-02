Pokol lesz a Fradi meccsén, 100 ezerért lehet bejutni

Az év egyik legnagyobb meccsét rendezik csütörtökön a Ferencváros stadionjában. A zöld-fehérek a Konferencialigában az Olympiakosszal csatáznak, az idegenbeli 1-0-s vereség után idehaza kell kiharcolni a továbbjutást a nyolcaddöntőbe. Dejan Sztankovics vezetőedző már az első találkozó után megmondta, mi kell ahhoz, hogy legyen esély is.

Huszonkétezer szurkolónk előtt játszhatunk. azt akarom, hogy ordítsanak, poklot akarok

– mondta a Fradi szerb mestere Pireuszban.

Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

Az már most biztos, hogy telt ház várható a stadionban. A normál jegyek mind elfogytak, a klub hivatalos oldalán a VIP-belépők is elfogytak. Sőt, beindult az üzérkedés a „feketepiacon” is. A Jófogáson egy VIP-jegyet a tulajdonos 110 ezer forintért árul.