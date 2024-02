Teljes a zűrzavar Szoboszlaiék Eb- és Nemzetek Ligája-ellenfelénél

Idén háromszor (az Európa-bajnokságon egyszer, majd az Nemzetek Ligája A divíziójában kétszer) tétmérkőzéseken csap össze a magyar és a német labdarúgó-válogatott. Az őszi NL-csoportkör – szerintük szerencsés – sorsolása után mégsem mumusként, hanem fejlődő, de legyőzendő ellenfélként írtak a német lapok Marco Rossi szövetségi kapitány csapatáról. Pedig nemcsak az utóbbi eredmények szólnak Szoboszlai Dominikék mellett, hanem a mieink stabilitása is.

A Rossi-csapat legutóbb Szoboszlai (jobbra) gólpasszával és Szalai Ádám góljával, Lipcsében verte Kimmichéket Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Hollandiával és Bosznia-Hercegovinával teljes csoport kisorsolása után Julian Nagelsmann nyilatkozata rámutatott, mennyire ingatag minden az Eb-házigazdánál.

Szeptember 7-én Németország ellen kezdi Nemzetek Ligája-mérkőzéseit férfi A-válogatottunk és ellenük is zárja a csoportmeccseket Marco Rossi együttese.

09.07. 🇩🇪-🇭🇺

09.10. 🇭🇺-🇧🇦

10.11. 🇭🇺-🇳🇱

10.14. 🇧🇦-🇭🇺

11.16. 🇳🇱-🇭🇺

11.19. 🇭🇺-🇩🇪

Minden mérkőzés 20:45-kor kezdődik. #csakegyutt



– Érdekes csoport, jó meccsekkel – sommázta az ellenfeleket a még mindig csak 36 éves német szövetségi kapitány.

Szalai Ádám korábbi hoffenheimi, Gulácsi Péter és Orbán Willi (illetve 2021 tavaszán az akkor még sérült Szoboszlai) lipcsei exedzőjét tavaly szeptemberben nevezték ki a gyenge eredmények miatt menesztett Hansi Flick helyére. Csak a hazai Eb végéig szól a megbízatása, vagyis az őszi NL-sorozat egyelőre nem különösebben foglalkoztatja.

Három tétmeccs, veretlenül A 2021-ben rendezett Európa-bajnokság csoportmérkőzése előtt legutóbb az ezüstérmes Aranycsapat világbajnoki döntője (1954) ment tétre a (nyugat)német és a magyar válogatott között. A részben hazai Eb-n aztán Marco Rossi csapata percekre volt a győzelemtől és a nyolcaddöntőbe jutástól (végül 2-2 lett a müncheni meccs), a 2022-es Nemzetek Ligája-halálcsoportban viszont hazai 1-1-gyel és a Lipcsében aratott 1-0-s győzelmünkkel megelőztük a tabellán a favoritot.

Addig lejár a szerződésem. Még nem gondolkodtam a torna utáni időszakon.

Most az Eb áll a fókuszban. Aztán majd meglátjuk, utána is én maradok-e az edző. Most azt mondanám: jelen állás szerint nem. Ha mégis, akkor jól felkészülünk, és megpróbáljuk megnyerni a csoportot – nyilatkozta Nagelsmann a csütörtöki párizsi sorsolás után.

A fiatal szakember a tavaly őszi kinevezése óta négy felkészülési meccsen dirigálta a világsztárokból álló, de lassan két éve bukdácsoló német válogatottat. Az októberi, amerikai túrán előbb 3-1-re legyőzte ugyan az Egyesült Államok csapatát, de aztán 2-2-re végzett Mexikóval, novemberben pedig a vendég Törökország (2-3), majd házigazdaként Ausztria (2-0) verte a Nationalelfet.