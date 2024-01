„Nincs értelme maradnia" – Nem kertel Marco Rossi kulcsemberének édesapja

Nem kap rendszeres játéklehetőséget a Hoffenheimben Szalai Attila, aki az eddigi 16 forduló során mindössze négyszer lépett pályára. A hátvéd édesapja, idősebb Szalai Attila úgy véli, fiának mielőbb csapatot kell váltania.

Szalai Attila (középen) a magyar válogatott alapembere / Fotó: Csudai Sándor / Origo

„Nem hiszem, hogy bárkinek is az lenne az érdeke, hogy mit tudom én, hányadik játékosként a kispadon ücsörögjön. Ha az én személyes véleményem számít, én nem is tenném, nem ücsörögnék. Attila a Hoffenheim egyik legjobb védője, de nagyon nehéz úgy játszani, hogy három-négy-öt hétig ül valaki a kispadon, aztán beteszik a kezdőbe, és azonnal kiemelkedőt kell nyújtania. Aztán ha jól is játszik és győztes csapatban volt, akkor is kimarad megint, akik meg játszanak a helyén, folyamatosan hibáznak. Én azt mondom, ha ez velem történne, én biztos, hogy türelmetlenebb lennék. Atti dolgozik keményen, de meglátjuk, mit hoz a jövő. Ha nem játszatja az edzője januárban – lesz három bajnoki –, akkor szerintem nincs értelme maradni Hoffenheimben. Nekem ez a véleményem” – szögezte le az édesapa.

A magyar válogatott alapemberének számító játékos tavaly júliusban szerződött a Hoffenheimhez. A nemzeti csapat nyáron részt vesz az Európa-bajnokságon, így nem mindegy, hogy Szalai Attila hol fogja tölteni a következő öt hónapot. A török sajtóhírek szerint a Galatasaray érdeklődik a 24 éves magyar hátvéd iránt. Szalai korábban a Galatasary nagy riválisánál, a Fenerbahcénál játszott, vagyis pikáns dolog lenne a váltás.

„Soha ne mondd azt, hogy soha, de ennek a hírnek nem sok valóságalapja van. Ha egy olyan nagy családhoz tartozik valaki, mint amilyen a Fenerbahce, akkor nem valószínű, hogy pont a legnagyobb konkurenciához igazol” – fogalmazott idősebb Szalai Attila.