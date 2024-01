Búcsúra készül, Lékai-Kiss Ramóna férje magára hagyja a családját

Nem titkoltan az utolsó Európa-bajnokságán léphet pályára a magyar kézilabda-válogatottban Lékai Máté. A Ferencváros játékosa 35 évesen alapembere a csapatnak, s rutinjával igazi vezére a megfiatalított gárdának. Ezért is van szükség rá most, valamint tavasszal, az olimpiai selejtezőn. Lékai-Kiss Ramóna férje a Magyar Nemzetnek arról is beszélt, ezért a csapatért képes arra, hogy egy időre elszakadjon családjától, feleségétől, s imádott kisfiuktól, Noeltől.

Lékai Máté a csapatért képes egy időre elszakadni a családjától, feleségétől, Lékai-Kiss Ramónától, és gyermeküktől, Noeltől

Nekem tényleg szívügyem a válogatott. Azért vagyok itt 35 évesen, és azért keltem útra a fiatalokkal tavaly Litvániába, az Eb-selejtezőre, és nem a családommal töltöttem az időmet, mert én mindig jövök, ha hívnak

– mondta a Magyar Nemzetnek az irányító.

Lékai az interjúban beszélt nagy álmáról, a párizsi olimpiáról is. Eddig egy ötkarikás játékokon vett részt, 2012-ben Londonban negyedik lett a csapattal. Most a párizsi szereplés ideális búcsú lehetne számára válogatott szinten.

Lékai Máté közölte: 39 évesen már nem fog játszani (Fotó: Árvai Károly)

„Párizs után is fogok még kézilabdázni, a búcsú időpontja még nem kristályosodott ki, de nyilvánvalóan az olimpián való részvétel szép, kerek lezárása lenne a válogatott-pályafutásomnak. De ezt sem szeretném kijelenteni, mindenesetre a kézilabdát biztosan folytatom majd a nyár után. Még sok a bizonytalan tényező: egyelőre nem derült ki, hogy egyáltalán kijutunk-e a párizsi olimpiára, számít-e rám a szövetségi kapitány. Az biztos, hogy a 2028-as olimpián, 39 évesen már nem fogok játszani.”

A magyar csapat pénteken Montenegró ellen kezdi meg a csoportkört (20.30, M4 Sport).

A müncheni csoportban vasárnap Szerbia, kedden pedig Izland lesz az ellenfél.