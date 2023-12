Lékai-Kiss Ramóna meghitt családi fotóval adott egy tuti tippet a házaspároknak

Lékai-Kiss Ramóna jelenleg az egyik legnépszerűbb tévés műsorvezető, akit legutóbb a Dancing with the Starsban láthattunk hétről hétre tündökölni. A TV2 csinos sztárja boldog házasságban él a férjével, Lékai Mátéval, akivel egy közös gyermekük is született már – és mindenki azt találgatja, hogy vajon mikor jön a második baba.

Lékai Máté és Lékai-Kiss Ramóna / Fotó: Knap Zoltán

Nemrég egy egészen meghitt családi fotót osztott meg Lékai-Kiss Ramóna, ugyanis a felvételen a szerelmével együtt láthatjuk őt egy karácsonyi hangulatú helyen, közben pedig a Különös szilveszter című örökzöld sláger szólt a poszt hátterében – nem véletlenül, ugyanis a híresség szilveszterrel kapcsolatban osztott meg egy tuti tippet.

Tavaly először töltöttük a szilvesztert egy szállodában! A lehető legjobb döntést hoztuk, nem volt rajtunk a »kényszer«, hogy mossunk, főzzünk, takarítsunk, hanem csak élveztük

– kezdte Lékai-Kiss Ramóna.

A műsorvezető elmondta, hogy a szállodás szilveszterezésen rengeteg programon részt vettek a szerelmével, és nagyon élvezték, vagyis ezek alapján mindenkinek azt ajánlja, hogy töltsék egy ilyen helyen a szilvesztert – akik pedig megfogadják ezt, azok jobban teszik, ha már most foglalnak, hiszen mindjárt itt a szilveszter.

Lékai-Kiss Ramóna posztját ide kattintva lehet megtekinteni.