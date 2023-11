Till Attila az ország legjobb férfi műsorvezetője Lékai-Kiss Ramóna szerint

Till Attila és Lékai-Kiss Ramóna közösen mutatkoztak egy eseményen, mint műsorvezetők. Ritka alkalmak egyike, hogy a két híresség együtt dolgozik, sőt emlékeik szerint talán még nem is történt ilyen, ahogy arról Attila Instagram-posztjában is beszámolt. Rami utólag elmondta a Metropolnak, hogy nagyon élvezte a közös munkát, még ha csak egy estére is szólt. Tisztelik egymást, és igazán itt volt már az ideje, hogy végre együtt dolgozzanak, társműsorvezetőként.

Szerintem Till Attila Magyarország legjobb férfi műsorvezetője, de nyilván ez szubjektív. Attila intelligens, okos, és humorral mindenre jól tud reagálni

– mondta Ramóna, majd hozzátette, hogy kollégájától igen sokat lehet tanulni. Azonban nem csak erre derült fény!

Lékai-Kiss Ramóna tiszteli Till Attila munkásságát Fotó: TV2

Horoszkóp testvérek

Lékai-Kiss Ramónának december 2-án, míg Till Attilának december 3-án van a születésnapja, azaz mindketten a Nyilas csillagjegyűek táborát erősítik. Erre Attila meg is jegyezte Ramónának, hogy

Értem már, miért vagy ilyen jó fej!

– mesélte a lapunknak Rami. Ezután feltettük neki a nagy kérdést, hogy vajon ennyire fontos számára a horoszkóp?

Nem szoktam olvasgatni a napi horoszkópot, de ha szembe jön velem egy hír, ami a Nyilasokkal kapcsolatos, akkor általában elolvasom és mosolygok rajta egy jót

– fogalmazott a műsorvezető hölgy, viszont hozzátette, hogy a csillagjegyeket jellemző tulajdonságokban már egy fokkal jobban hisz. Úgy érzi, nagyon sok leírás valóban igaz rá, szóval minimális igazság alapja lehet a dolognak. Sőt, azzal szintén tisztában van, mit jelent az aszcendens. Büszkén el is mondta, hogy az ő aszcendense Skorpió.

A közös munka csodája

Ramóna reméli, dolgozhat még együtt Attilával. Bár a múltkori közös szereplés egyszeri alkalom volt, mindenképp örülne neki, ha a jövőben újra együtt állhatnának a kamerák elé. Viszont nem csak olyan formában, mint anno a Sztárban Sztár! adásai alatt, ahol Rami zsűritag volt, és Tilla pedig műsorvezető.