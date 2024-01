"Ezt most tényleg megérdemeljük" - nem kertelt a magyar válogatott Eb-hőse

A középdöntős csoportban szerzett harmadik hely után pénteken az ötödik helyért csatázik a magyar férfi kézilabda-válogatott a németországi Európa-bajnokságon. A Szlovénia elleni helyosztón is nagy lesz a tét: legjobb helyezését érheti el csapatunk az Eb-ken. A nagy tornán újonc, de végig kiválóan teljesítő Imre Bence szerint ez elég motiváció a zárásra.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A Ferencváros szélsője szerint a jelenlegi helyzetünk a realitás.

Ez a valós kép, hogy az ötödik helyért harcolunk. Azt gondolom ezt most tényleg megérdemeljük, fontos az ötödik hely

- mondta a franciák elleni, 35-32-es vereség után a játékos.

A magyar csapat jelenleg 4 győzelemnél és 3 vereségnél tart a tornán. Chema Rodriguez szövetségi kapitány is bízik a remek zárásban.

- Nagyon jó munkát végeztünk december óta, azt hiszem, ez látszik is. De láttuk, hogy a franciák ellen is végig tudtunk futni hatvan percig. Büszkék lehetünk a csapatunkra, ugyanezt kell továbbvinni a helyosztóra is. Fel fogunk készülni Szlovéniára is.

- nyilatkozta spanyol kapitányunk.

A Magyarország-Szlovénia meccset pénteken rendezik (M4 Sport, 15.30).