Döbbenetes csúcs, amit a Fradi elért a magyar fociban

Történelmi mélyponttal indult a Ferencváros focicsapatának idei szezonja, a nyáron leégő gárda mostanra már óriási rekordot ünnepelhet. A zöld-fehérek nagy reményekkel vágtak neki a Bajnokok Ligája idei selejtezőinek, azt azonban senki nem hitte volna, hogy a feröeri Klaksvík fogja elbúcsúztatni a Fradit. A csapat itthon 3-0-ra kapott ki az esélytelenebb riválistól, így azonnal a Konferencialiga selejtezőjébe zuhant. Ebben a sorozatban eddig nem kapott ki az együttes. A csütörtöki, Genk ellen megvívott csata volt sorozatban a 10., amelyen veretlen maradt a gárda az európai hadszíntéren. Ilyen hosszú szériára eddig egyetlen magyar együttes sem volt képes a kontinentális sorozatokban.

A drukkerek okkal büszkék a játékosokra (Fotó: Mirkó István)

A Fradi előbb a selejtezőket tudta le hibátlanul, ír, máltai és litván ellenfelét is oda-vissza győzte le a főtábláért. A csoportkörben a szerb Csukaricskit is felülmúlta az FTC, majd jöttek az igazán komoly ellenfelek. A Fiorentina ellen, valamint a Genkkel vívott két meccsen is döntetlen lett a végeredmény. Ez összesen hét győzelem és három döntetlen.

A Fradi veretlen sorozata a Konferencialigában: FTC–Shamrock 4-0, 2-0 FTC–Hamrun 6-1, 2-1 FTC–Zalgiris 4-0, 3-0 FTC–Csukaricski 3-1 Fiorentina–FTC 2-2 FTC–Genk 0-0, 1-1

A gárdának még két találkozója maradt a főtáblán, előbb a Csukaricski vendége lesz, majd itthon fogadja a Fiorentinát. Érdekesség, hogy legrosszabb esetben még az is megeshet, hogy veretlenül sem jut tovább a Fradi, azaz nem végez az első két hely valamelyikén. Ehhez az kellene, hogy mind a szerbek, mind az olaszok elleni meccs döntetlen legyen. Ezért nagyon fontos a november 30-i, Csukaricski elleni találkozó, ahol mindenképpen nyernie kell Dejan Sztankovics együttesének.