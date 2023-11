Váratlan helyen tűnt fel Szoboszlai Dominik, mindenkit lenyűgözött

Ilyen még nem történt Szoboszlai Dominikkal, amióta Liverpoolban van. A gárda szerda este a Bournemouth otthonában lépett pályára az angol Ligakupában, s a rutinos drukkerek egy pillanatra csalódtak is, amikor az összeállítást böngészve nem látták magyar kedvencük nevét. Pedig ott volt a kezdőcsapatban, csak éppen ezúttal a támadósorban. Ahogy korábban a Lipcsében és a magyar válogatottban is láthattuk, a csatársorban, jobbszélsőként vetette be őt Jürgen Klopp menedzser először azóta, hogy a Vörösökhöz igazolt Szoboszlai.

Szoboszlai és Kerkez Milos (Dominik mögött) egymásra találtak a pályán – Fotó: AFP

Az angol lapok egyöntetűen arról írnak, hogy Szoboszlai ezúttal is parádésan szerepelt, szinte minden támadásban főszereplő volt, azok rajta futottak végig. Az első félidőben gólpasszt érő átadása lett volna, Harvey Elliott rontott nagy helyzetben. A BBC szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a gárda egyik legjobbja volt, s jelzésértékű, hogy az ő oldalán védekező jóbarát, Kerkez Milos egyáltalán nem tudott mit kezdeni honfitársával.

A meccset a Liverpool végül 2-1-re nyerte meg, s jutott be a sorozat negyeddöntőjébe, ahol a West Ham United lesz az ellenfele. Szoboszlait a második félidő 76. percben lecserélte az edzője, míg Kerkez végigjátszotta a találkozót.

A Liverpool – amely idei egyetlen vereségét szeptember végén a Tottenham ellen szenvedte el – vasárnap a Luton Town otthonában játszik bajnokit (17.30, Spíler1 TV), itt Szoboszlai jó eséllyel már visszatér a középpályára.