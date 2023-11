„Ez őrület" – Kiakadt Szoboszlaiék miatt a Liverpool edzője

A Manchester Cityből is jön magyar válogatott focista

Ha nem is az A-válogatottba, de az U21-es csapatba meghívót küldött az MLSZ a Manchester Cityhez is. Gera Zoltán szövetségi edző először válogatta be a 18 éves Michael Okekét, aki az angol sztárklub U21-es korosztályos csapatában játszik. A tehetséges középpályás magyar anyától és nigériai apától Manchesterben született, tavaly óta magyar ifiválogatott. Gera csapata pénteken Spanyolországban vendégszerepel, majd jövő kedden Skóciát fogadja Eb-selejtezőn.