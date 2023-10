Meglepő váltás: Szoboszlai új edzőt kaphat

Csodát tesz a Leverkusen focicsapatával vezetőedzőként Xabi Alonso. A spanyol exvilágbajnok focista éppen ezért főként a Real Madrid és a Bayern München radarjának célpontja, de ne feledkezzünk meg a Liverpoolról, írta a Mirror. Ismerős is arrafelé, mivel 2004-től évekig játszott a Vörösök mezében, s BL-t is nyert a csapattal. Lehet, hogy nyártól ő lesz Szoboszlai Dominikék edzője?

Játékosként a spanyolokkal vb-t és két Eb-t nyert – Fotó: AFP

Rajonganak érte a Liverpool-drukkerek

A Sport Bild is megjegyezte: 2024 nyarán hagyhatja el jelenlegi németországi munkahelyét, és áthajózhat Angliába. Jürgen Klopp a ’Poolnál 2015 októbere óta irányít, de hírlik, hogy távozik a Real Madridhoz. Szerződése csak 2026 júniusában jár le Angliában, s nem lenne bölcs dolog, ha a Vörösök nem készítenének utódlistát arra az esetre, ha tényleg összeszedné a cókmókját 2024 nyarán. Utóda tehát Alonso is lehet, aki egy éve csatlakozott a Leverkusenhez. Ott parádésan menetel, a bajnokságban élen áll, és akár végleg lekörözheti a most harmadik helyezett, Harry Kane-féle Bayern Münchent.

Madrid szintén vonzó lehetőség

A Bayer engedélyezné Alonsónak a távozást, amennyiben az idény végén visszautasíthatatlan ajánlatot kap valamelyik korábbi klubjától, de csak a Liverpooltól, a Realtól vagy éppen a Bayerntől. Ilyen szempontból kétségtelenül a spanyol gigászklub a favorit, mert onnan Carlo Ancelotti távozik, és jövő nyártól a brazil futballválogatottat veszi kézbe.

A Bayern egy harmadik lehetséges új szerződés Alonso számára. Köztudott, Thomas Tuchelt márciusban nevezte ki trénernek a Bayern, ami egy valószínűtlen, de mégis igaz Bundesliga-címhez vezette őket a Borussia Dortmund rovására. Időközben azonban Tuchel az általa kért átigazolások elmaradása miatt folyamatosan ütközik a bajor klub hierarchiájával.

Ottmar Hitzfeld, aki a Bayernnel és a Dortmunddal is Bajnokok Ligáját nyert szakvezetőként, úgy vélte: Alonsónak 2025-ig a Leverkusennél kellene maradnia, mert rátermettségét még jobban bizonyíthatja.

Amúgy a Real Madrid egy kihívás, amire nehéz nemet mondani, persze ha Alonsónak valóban van a spanyoloktól ajánlata

– mondta Hitzfeld.