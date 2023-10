Nincs mese: a Fradi új csillaga a világ legjobbja!

Sokan féltették őt is, a Fradit is, de telitalálatnak bizonyult az NB I-es gólkirály Varga Barnabás nyári szerződtetése a Paksi FC-től. A kacskaringós pályafutása során csak az utóbbi 2-3 évben befutott, 28 éves csatár ott folytatta a góllövést a fővárosi zöld-fehéreknél, ahol a tolnaiaknál abbahagyta. A klubcsapataiban tavasszal, majd ősszel is szorgalmasan termelő (sőt, már a válogatottban is Szalai Ádám méltó utódaként emlegetett) támadó hátát nézi az egész világ, a sportág legnagyobb sztárjaitól a földkerekség összes élvonalbeli futballistájáig.

Varga Barnabás megállíthatatlan, igazi gólgarancia a játéka Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

Varga a 2023-as naptári évben (tehát január óta) 35 tétmérkőzésen lépett pályára a Paks, majd az FTC mezében, és ezeken 35 gólt szerzett. Ezzel világsztárokat is maga mögé utasít a foci statisztikáival foglalkozó Transfermarkt adatbankja szerint.

Gólok a 2023-as tétmeccseken: 1. Varga Barnabás (magyar, Paks/Ferencváros) 35 2. Erling Haaland (norvég, Manchester City - angol) 33 3. Mauro Icardi (argentin, Galatasaray - török) 30 4. Lautaro Martínez (argentin, Internazionale - olasz) 30 5. Denis Bouanga (gaboni, Los Angeles FC - amerikai) 30 6. Kylian Mbappé (francia, PSG) 29

Legutóbb csütörtökön, az olasz Serie A-ban ötödik Fiorentina vendégeként játszott Konferencia-liga-csoportrangadón (2-2) is eredményes volt Varga: a 25. percben ő lőtte a Fradi vezető gólját Firenzében. A ráadásban a Violák döntetlenre mentették a meccset. A lefújás után így értékelt az Origo videójában:

Varga legközelebb vasárnap (16.30, tv: M4 Sport) gyarapíthatja a góljai és gólpasszai számát: az NB I-ben éllovas Fradi a sorozatban három vereség után az Üllői útra érkező DVSC-t fogadja a 9. forduló zárómeccsén.