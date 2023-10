Tőle retteghet a Fradi: furcsán lett világbajnok az argentinokkal a csatár

Szezonbeli eddigi legkeményebb ellenfele, legnagyobb meccse vár a Ferencváros focicsapatára a Konferencialigában. A zöld-fehérek csütörtökön a Fiorentina otthonában lépnek pályára a csoportkör második fordulójában. Orosz Pál vezérigazgató szerint noha jóval erősebb a Fiorentina kerete, nem feltartott kézzel utaznak Olaszországba,

"Egyáltalán nem esélytelenként megyünk Firenzébe, biztosan nagyon jó hangulatban zajlik majd a mérkőzés. A Fiorentina értéke 5-6-szorosa a Ferencváros játékosértékének, de a futballban nem a pénz focizik a pályán"

- jegyezte meg Orosz a Sport Rádióban, utalva arra, hogy a lila-fehér klub játékosai összesen közel 250 millió eurót érnek.

Közülük is kiemelkedik a csatár Nicolás González, aki tavaly úgy kapott világbajnoki aranyat az argentinokkal, hogy nem is volt ott a nevezett játékosok között a katari tornán.

González stuttgarti évek után 2021-ben érkezett Firenzébe Fotó: NurPhoto via AFP

A csatár eddig 25 alkalommal szerepelt az argentin nemzeti tizenegyben, s összesen ötször volt eredményes a válogatott meccseken. Be is nevezték a 2022-es világbajnokságra, azonban a sors kegyetlensége miatt mégsem futhatott ki a pályára Lionel Messi társaként. González három nappal a rajt előtt került ki a keretből izomsérülés miatt. A csapat végig kiállt mellette, s ott maradhatott Katarban az argentinok táborában. Civilként, de argentin mezben ott volt a franciák elleni finálén is, sőt, magához ölelhette a trófeát is, valamint aranyérmet is kapott a szövetségtől. Hivatalosan nem vallhatja magát világbajnoknak, még úgy sem, hogy van aranyérme.

González idén a bajnokság 3 gólnál jár, míg a Rapid elleni EKL-selejtezőkön kétszer talált a kapuba. Mellette érdemes lesz még figyelni a franciák válogatott csatárára, Jonathan Ikonéra. A Fiorentina felkészülését sérülések is nehezítik, így valószínűleg kimarad a brazil jobbhátvéd Dodó, valamint a korábban a Barcelonában is játszó védő, Yerri Mina.

A Fiorentina-Ferencváros mérkőzést csütörtökön 21 órakor (tv: M4 Sport) játsszák.