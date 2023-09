Kiút a szomorúságból, ide menekült a Fradi sztárja

Haszontalannak érzem magam, ha nem tudok a pályán lenni, ha nem tudok mérkőzéseken játszani, segíteni a csapatnak. Ez most egy nagyon hosszú időszak volt. Sajnos én olyan vagyok, aki haza is viszi a dolgokat, szóval valamilyen szinten a családom is megsínyli ilyenkor ezt. Ezért hasonló helyzetekben inkább próbálok többet egyedül lenni és úgy lerendezni magamban ezt.