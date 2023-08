„Agybetegek, akik az én nevemet dobták be” – reagált a napokban kirobbant drogbotrányra a magyar olimpikon

A napokban arról lehetett olvasni, hogy egy hónapja ül előzetes letartóztatásban egy korábbi olimpiai ezüstérmes magyar sportoló. A hírt az ugytudjuk.hu írta meg, az oldal arra is hivatkozott, hogy a férfit kábítószer-terjesztéssel és -birtoklással gyanúsítják.

Megdöbbentő vádak érték az egykori atlétát – Fotó: Tumbász Hédi

A cikk megjelenése után rögtön megindultak a találgatások, hogy kiről lehet szó, még Kővágó Zoltán, olimpiai ezüstérmes diszkoszvetőt is kapcsolatba hozták a sztorival. A 44 éves korábbi atléta most a Ripostnak elmondta, hogy fogalma sincs, miért az ő nevét dobták be, és határozottan cáfolja, hogy bármi köze lenne ehhez az ügyhöz.

A legtöbb helyen körülírnak, és arra engednek következtetni, mintha én lennék az az olimpiai bajnok ezüstérmes, akit drogterjesztés és -birtoklás miatt előzetes letartóztatásba helyeztek. Nulla közöm van az egészhez, semmilyen folyamatban lévő ügyem nincs, kábítószeres pedig pláne nincs. Nem is volt soha, egy másodpercet sem töltöttem előzetesben. Ha ott lennék, most nem is beszélhetnénk. Hivatásos katona vagyok, azért nem szólaltam meg eddig, mert nincs mire reagálni.

– mondta lapnak a szolnoki sportoló, aki azt sem érti, kik és miért kezdték el az ő nevét terjeszteni.

Ezen gondolkozzanak el azok az agybeteg emberek, akik az én nevemet dobták be, hogy miért tették

– tette hozzá Kővágó Zoltán.