Világszínvonalú bemelegítőpálya várja a budapesti atlétikai vb résztvevőit – Galéria

Az edzőközpont legnagyobb különlegességei a világviszonylatban is ritkaságnak számító, télen-nyáron használható fedett dobókörök, ahonnan a kalapácsvetők és diszkoszvetők is ki tudják dobni a szerüket a nyitott füves területekre, melyek ráadásul a futópályán kívül találhatók, nem pedig a 400 méteres körön belül. A dobókörök és a gerelyhajító nekifutók több irányban is használhatók az aktuális szélviszonyoknak megfelelően.

Mindezt elsőként a sportág legjobb hazai versenyzői élhetik át, akik a stadion vb-t megelőző első versenyén, a 128. Atlétikai Magyar Bajnokságon vesznek részt. Így a magyar atléták pénteken és szombaton versenykörülmények között szerezhetik meg a vb előtt azt a rutint, amit akár „a hazai pálya előnyének” is nevezhetünk.