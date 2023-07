Megtaláltuk a Kékszalag 100 éves hajóját, még nekik is lehet esélyük

Nagyon örülök annak, hogy az ilyen fából, klasszikus tervezésű klasszikus technológiával épített régi hajókat is versenyben tartjuk, és ezek is aktív részesei, sőt időnként esélyesei a balatoni vitorlás versenyeknek. A versenyre természetesen nagyon készültünk, mindent bele fogunk adni, ahogy az összes hajó kormányosa és legénysége az osztályunkban, de bármely más osztályban vagy azon kívül is