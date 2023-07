Már nem titok, itt volt Szalai Ádám esküvője

Ha akarta sem tudta volna titokban tartani Szalai Ádám, hol volt a csodálatos esküvője. A magyar fociválogatott korábbi csapatkapitánya két héttel ezelőtt vette el szerelmét, gyermeke édesanyját, Krista Tchernevát. Az esküvőt és az azt követő fergeteges bulit Toszkánában tartották díszes társaságban. A násznépben ott volt többek között Marco Rossi, Szoboszlai Dominik menedzsere, Esterházy Mátyás, valamint a Bayern München másodedzője, Lőw Zsolt. Az egyik főszereplő pedig az ifjú pár kislánya, Efimia Anna volt, aki augusztusban lesz egyéves.

A Bors az esküvőről készített fotók alapján kiderítette, hogy pontosan hol is volt a jeles nap. Toszkána egy kisvárosában, Montaléban található a Villa Castello Smilea luxusvilla, amely a középkorban egy dúsgazdag helyi család erődítménye volt. Erre emlékeztet az épület oldalán a két nagy torony is. Az épületben található a városi könyvtár, valamint kiállításhelyszín is. A villát eseményekre lehet kibérelni lakosztályokkal. Az esküvőről készített videót elnézve a helyszínen az esemény alatt csak a násznép volt jelen, más vendégek nem szálltak meg a villában.

Íme egy videós összefoglaló a nagy napról: