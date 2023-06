Kozák Luca elmondta, melyik színt szereti jobban a zöldnél

Bemutatták a magyar válogatott szerelését a budapesti atlétikai világbajnokságra. A formaruha-bemutatón kiderült, milyen sportruházatban szerepelnek versenyzőink augusztus 19–27. között a versenyen, amely Magyarország történetének legrangosabb sporteseménye lesz.

Fotó: Árvai Károly

Deutsch Péter, a Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Programiroda irányítója több támogatói szerződés megkötését is bejelentette, köztük az atlétikai szövetség új sportszergyártójával, a 4F-fel aláírt megállapodást. Az új melegítőket – amelyet versenyzőink tehát a vb-n is viselnek – a felnőtt és korosztályos válogatott tagjai közül Kozák Luca, Krizsán Xénia, Kriszt Sarolta, Sulyán Alexa, Molnár Attila, Illovszky Dominik és Palkovits István mutatták be.

Kozák Luca elárulta, a kék szín a kedvence, de az utóbbi években hozzászokott a válogatott zöld szereléséhez.