Sztárigazolás az MTK-nál: vb-résztvevővel bővül a csapat

„Szerettünk volna bővíteni a szakosztályunk játékpalettáját, és adta magát, hogy egy újabb, sportalapú, jelen esetben küzdősporton alapuló játékkal bővüljünk – fogalmazott Ambrus bemutató sajtótájékoztatóján az MTK szakosztályának technikai vezetője, Morvai Lajos. – A Tekken 7-versenyek az elmúlt időszakban egyre népszerűbbek, az időzítés sem véletlen, mivel Zoltán nemrég megnyerte a hazai bajnokságot, ami világbajnoki kvalifikációt ért. Ide válogatottként, de már az MTK Budapest színeit is képviselve utazhat el az augusztus 24-ei, romániai tornára. Rutinos, vb-tapasztalattal már rendelkező versenyzőről van szó, kíváncsian várjuk hát, mit hoz a közös jövő.”

Fotó: Platinum E-Space Hungary Zrt.

Genzo 2017-ben kezdett komolyabban foglalkozni a Tekkennel, és viszonylag hamar kiderült, átlag feletti érzéke van hozzá.

„A motiváció nem az volt, hogy majd egyszer válogatott leszek. Nem is tűnt reális lehetőségnek. A belső motiváció azonban megvolt, amikor csak lehetett, részt vettem versenyeken, az elmúlt két hazai vb-selejtezőt pedig sikerült is megnyernem” – mesélte a kezdetekről, majd a még sikeresebb folytatásról az MTK újdonsült ásza, aki ezt követően arról is beszélt, milyen élmény egy világbajnokságon közönség elé lépni, és milyen a lélektana ahhoz képest, amikor otthonról, a saját székében ülve csaphat össze a riválisokkal. – Lehet játszani online is, de az offline versenyek presztízse jóval nagyobb. Az indonéziai vb-n azt éreztem, lelkileg és mentálisan sokkal nagyobb megpróbáltatás egy helyszíni torna, az emberek sokkal jobban izgulnak, elkapkodnak szituációkat, amit online sokkal jobban meg tudnának oldani.”