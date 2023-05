„Fradistaként halok meg" – elbúcsúzott a Ferencváros edzője

Történelme során először jutott be a Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. A júniusi, budapesti finálé ugyanakkor búcsú is lesz, mivel a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Elek Gábor vezetőedzővel. A mester 15 éven át irányította a gárdát, mellyel többször bajnok és kupagyőztes is lett. Ezer szállal kötődik klubhoz, mivel szülei is a Fradinál voltak.

Fotó: Török Attila

Elek most a Nemzeti Sportnak beszélt arról, hogyan éli meg a mostani időszakot. Mint mondja, életre szóló élményekkel gazdagodott.

– Így döntöttünk, nagyon nagy barátságban válunk el. Ide születtem, fradistaként is halok meg, csak köszönettel tartozom mindenkinek. Ennél a klubnál lettem az, aki vagyok, mindent – a családomat, tulajdonképpen az életemet is – ennek az egyesületnek köszönhetek – mondta Elek, aki természetesen még teljes erővel a négyes döntőre koncentrál.