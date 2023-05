Ingyenes családi nappal nyit a Nemzeti Atlétikai Központ

A sport mellett szórakoztató programok is várják az érdeklődőket. A június 17-i nyitónapon a szó valódi értelmében is bemutatkozik a Nemzeti Atlétikai Központ a nagyközönség számára: megnyílik és átélhető lesz, hogy milyen élmény a lelátóról szurkolni, de a látogatók olyan részeit is felfedezhetik a létesítménynek, amelyeket máskor elzárnak a szurkolók elől. A különleges napon még azokba a helyiségekbe is bejuthatnak, amelyekben az atlétika szuperhősei életük talán legfontosabb fellépése, a vb-döntő előtt készülődnek majd a rajt előtti pillanatokban.